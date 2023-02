Homem entra sozinho no Lago Paranoá e se afoga

Ao chegar no local, a equipe o encontrou em uma profundidade de aproximadamente 4 metros de profundidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, no final da manhã desta quarta-feira (08), um homem que teria entrado no Lago Paranoá e, após alguns mergulhos, não teria voltado à superfície.

Segundo testemunhas, ele teria chegado ao lago sozinho e entrado na água.

Ao chegar no local, a equipe o encontrou em uma profundidade de aproximadamente 4 metros de profundidade.

Imediatamente, o resgate começou as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e após, aproximadamente, 30 minutos, o paciente teve a parada cardíaca revertida e foi transportado por via terrestre pela Unidade de Resgate – UR para o Instituto Hospital de Base de Brasília inconsciente, instável e com sinais vitais

A vítima era um adulto, sexo masculino, com idade de aproximadamente de 30 anos, não foi identificada. Ele estava sem documentos.