Justiça aceita denúncia contra autores de chacina

O juiz do Tribunal do Júri de Planaltina aceitou a denúncia contra os cinco suspeitos de assassinar toda uma família no começo de janeiro.

Os réus são Gideon Batista, de 49 anos, Fabrício Silva, de 34 anos, Carlomam dos Santos, de 26 anos, e Carlos Henrique Alves, de 27 anos.

Sendo assim, eles devem responder por quase 100 crimes, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT). Entre eles estão extorsão, homicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e sequestro.

Segundo os promotores que cuidam do caso, se condenados, as penas podem variar de 211 anos a 385 anos.

Os crimes denunciados

– Gideon Batista de Menezes: homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa e roubo.

– Horácio Carlos Ferreira Barbosa: homicídio quadruplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa, roubo e fraude processual.

– Carlomam dos Santos Nogueira: homicídio quadruplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado, extorsão mediante sequestro, corrupção de menor, ocultação e destruição de cadáver, sequestro e cárcere privado, ameaça com uso de arma, associação criminosa, constrangimento ilegal com uso de arma e roubo.

– Carlos Henrique Alves da Silva: homicídio duplamente qualificado e sequestro e cárcere privado.

– Fabrício Silva Canhedo: extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo e fraude processual.

Caso

No último dia 13, a cabeleireira Elizamar e seus três filhos desapareceram após deixarem a casa do sogro, Marcos Antônio, onde ela teria ido para buscar o marido, Thiago Gabriel. Dois dias depois, o carro da cabeleireira foi encontrado queimado com quatro corpos carbonizados na GO-436, em Luziânia (GO).

No mesmo dia, Thiago, os sogros de Elizamar, Marcos e Renata, e a cunhada, Gabriela, também desapareceram. Na madrugada do sábado (14), o carro de Marcos foi encontrado também queimados com os corpos da esposa e da filha dele, na BR-251, próximo a Unaí (MG).

Ainda no dia 17, a ex-esposa de Marcos, Cláudia Regina Marques de Oliveira, e a filha dela, Ana Beatriz Marques de Oliveira, também tiveram o desaparecimento registrado. Mesmo assim, familiares delas afirmam que elas teriam sumido ainda no dia 13.