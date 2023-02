Ônibus do Hemocentro deve fazer 100 coletas por dia

A governadora em exercício Celina Leão fez um apelo à população para que procure a unidade e faça o gesto de cidadania

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) lançou, nesta quarta-feira (08), um ônibus de atendimento itinerante, onde serão feitas coletas de sangue nas regiões administrativas da capital.

A governadora em exercício Celina Leão (PP) fez um apelo à população para que procure a unidade e faça o gesto de cidadania. “Hoje o DF cumpre a legislação e leva a doação de sangue de forma itinerante às cidades. Pedimos à população que faça esse ato de amor, que salva vidas, e nos ajude a chegar na meta de doação, de 3% da população”, pediu Celina Leão.

Foram investidos R$ 2,4 milhões no ônibus, que permitirá até 100 coletas por dia. Com uma tecnologia inovadora, o veículo poderá armazenar em temperatura adequada as bolsas de sangue coletadas no dia, para processamento de até quatro diferentes hemocomponentes, assim como ocorre nas doações realizadas na sede da instituição, no Plano Piloto. Cada doação pode salvar até quatro vidas.

No ano passado, a Fundação fez uma média de 4,6 mil coletas por mês. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como meta mínima de 3% da população ser doadora de sangue. O DF está abaixo desse percentual, com 1,8%.

O ônibus vai ajudar a capital a aumentar esse número, conforme explica o presidente do Hemocentro, Osnei Okumoto. “O Sistema Único de Saúde (SUS) tem que dar acesso para que eles possam ser atendidos, e com a doação de sangue não é diferente. O ônibus vai se dirigir às regiões administrativas e mostrar toda a sua estrutura e importância de se doar sangue. As cidades mais distantes do Plano Piloto, onde está localizado o Hemocentro, vão poder receber o ônibus para atendermos esses doadores”, explica.

Para saber se o ônibus vai passar pela sua cidade basta consultar o site e as redes sociais do Hemocentro. Em 16 de fevereiro, a unidade estará no estacionamento do JK Shopping, em Taguatinga, com uma ação preventiva a um eventual aumento na demanda por sangue durante o período do Carnaval.

Os doadores podem realizar o agendamento para a Unidade Móvel pelo site Agenda DF. Ao fazer login na plataforma, basta selecionar a opção “Unidade Móvel” e escolher o melhor horário para a doação. A doação de sangue é um processo que leva até 90 minutos, desde o cadastro até o lanche pós-coleta.

“Se habilitem a doar sangue. Com o ônibus estaremos nas cidades fazendo uma busca ativa, aumentando esse número de doadores”, pediu a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

As informações são da Agência Brasília