GDF investe R$ 43 mi em restauração do Pistão Sul

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) publicou, na edição desta quarta-feira (08) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a ordem de serviço para a obra de restauração do pavimento da Estrada Parque Contorno (DF-001), Pistão Sul.

O valor total do contrato é de R$ 42,9 milhões, para execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem em 10,8 km (somado os dois sentidos da rodovia), no trecho compreendido entre a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075) e a Estrada Parque Taguatinga (DF-085).

Nos serviços a serem executados também estão incluídas sinalização horizontal e vertical, obras complementares, canteiros e ciclovia. A próxima fase é a assinatura da ordem de serviço para início imediato das obras.

O presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior, lembra que essa obra é aguardada com ansiedade pela população: “Passamos toda a primeira gestão do governo Ibaneis no processo de viabilização desta obra, e agora, finalmente, vamos conseguir tirá-la do papel. É uma vitória”.

O prazo para execução da obra é de 365 dias. Quando concluído, esse trabalho vai beneficiar cerca de 60 mil motoristas que trafegam diariamente por aquele trecho da DF-001.

As informações são da Agência Brasília