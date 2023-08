Dupla é detida por tráfico de drogas na Estação Rodoviária de Brasília

Ambos os suspeitos foram detidos e conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) para as medidas legais cabíveis

Uma operação policial realizada na noite deste domingo resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 18h na plataforma inferior da Estação Rodoviária de Brasília (ERB).

Em resposta às atividades de monitoramento e patrulhamento nas proximidades da rodoviária, a equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP-26), orientada pelo Serviço de Monitoramento da ERB, foi acionada para verificar uma possível atividade ilícita relacionada ao comércio de entorpecentes na plataforma D.

Os policiais rapidamente se dirigiram ao local indicado, onde depararam-se com dois homens envolvidos na prática de tráfico de drogas. Durante a abordagem, com o primeiro suspeito foram encontradas duas pedras de crack e a quantia de R$ 16 reais em dinheiro. No segundo indivíduo, a busca revelou mais uma pedra de crack e um montante de R$ 97 reais.