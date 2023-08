Adolescente é apreendido após ameaçar homem com facão em Arniqueiras

A apreensão ocorreu por volta das 18h30 na Chácara 15, em Arniqueiras

Um incidente envolvendo um adolescente agitou o Setor Habitacional Arniqueiras no domingo, resultando na apreensão do jovem por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça e dano. A apreensão ocorreu por volta das 18h30 na Chácara 15.

O Grupo Tático Operacional do 25° Batalhão (Gtop 45) da Polícia Militar foi alertado sobre a situação, que envolvia o adolescente portando um facão e ameaçando o ex-marido de sua tia. A equipe policial prontamente respondeu ao chamado e se dirigiu ao local da ocorrência.

Na Chácara 15, os policiais encontraram o adolescente, que estava de posse do facão mencionado na denúncia. A abordagem foi realizada com sucesso, permitindo a detenção do jovem sem maiores incidentes. Após a apreensão da arma, o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II).