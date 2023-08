Mercadorias são apreendidas pela PRF na BR-060

A ação ocorreu durante a inspeção de um ônibus em trânsito na BR 060, nas proximidades da Unidade Operacional de Recanto das Emas

Uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de diversas mercadorias na última sexta-feira (18).

A abordagem, que faz parte das atividades rotineiras de monitoramento, foi conduzida por uma das equipes da PRF com o objetivo de verificar o cumprimento das normas de trânsito e as condições de segurança do veículo de transporte coletivo de passageiros. Dentre os aspectos avaliados estavam o uso do cinto de segurança pelos passageiros e as condições gerais do veículo para assegurar uma viagem segura.

Durante o processo de abordagem, chamou a atenção da equipe de fiscalização a presença de mercadorias que estavam sendo transportadas como encomenda. Esses produtos estavam sendo levados em um ônibus de linha que faz o trajeto entre Goiânia, Goiás, e Santa Maria da Vitória, Bahia.

As mercadorias apreendidas não tiveram sua natureza detalhada no comunicado oficial da PRF. No entanto, essa descoberta levanta questionamentos sobre a legalidade e a procedência dos itens transportados como encomendas no interior do ônibus de passageiros.