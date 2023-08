PMDF prende homem e apreende celular roubado

Os fatos ocorreram no último domingo (20), na região do Núcleo Bandeirante

Uma operação policial efetuada pelo Grupo Tático Operacional (GTO) do Núcleo Bandeirante culminou na prisão de um homem sob acusações de resistência e na apreensão de um celular com registro de roubo. Os fatos ocorreram no último domingo (20), na região do Núcleo Bandeirante.

As forças policiais do Núcleo Bandeirante estavam conduzindo patrulhamento em uma área conhecida por ser ponto de comercialização de substâncias entorpecentes. Durante o percurso pela Avenida Central, os policiais depararam-se com dois indivíduos em atitude suspeita. Diante da presença da viatura, um dos indivíduos adentrou apressadamente uma kitnet e evadiu-se do local. O segundo indivíduo, embora tenha tentado fugir, foi detido pelas autoridades.

A detenção não transcorreu sem incidentes, visto que o homem detido opôs resistência tanto à prisão quanto à abordagem policial. Após a contenção do indivíduo, foi realizada uma revista pessoal, resultando na descoberta de uma porção de cocaína em sua posse. Além disso, o homem estava em posse de um aparelho celular, que após verificações, foi constatado estar registrado como roubado.