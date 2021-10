Duas pessoas morreram por arma de fogo na Ceilândia neste domingo (17)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender esta ocorrência por volta da 01h da manhã

Duas pessoas foram encontradas mortas com ferimentos de arma de fogo na madrugada deste domingo, 17, na Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender esta ocorrência por volta da 01h da manhã. Ao chegar no local, a equipe encontrou um homem, de 56 anos, e uma mulher, de 48 anos, caídos no chão com ferimentos causados por arma de fogo.

As vítimas tiveram seus óbitos confirmados ainda no local.

O CBMDF atendeu esta ocorrência empregando duas viaturas e seis militares.

A cena permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda não existem informações sobre detalhes ou motivações do crime.