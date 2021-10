PMDF tira de circulação quadrilha que tocava o terror em salões do DF

Os bandidos armados invadiram um salão de beleza, no Sudoeste, e ameaçaram os funcionários e clientes. Eles roubaram dois celulares e joias

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu os dois criminosos que roubaram dois salões de beleza neste sábado (16) e são suspeitos de vários roubos esta semana. Eles foram detidos em Taguatinga, após acompanhamento no Pistão Norte.

Os bandidos armados invadiram um salão de beleza, no Sudoeste, e ameaçaram os funcionários e clientes. Eles roubaram dois celulares e joias e prenderam as vítimas no banheiro. Os criminosos fugiram em um veículo modelo Onix em direção a Estrutural e se envolveram numa Fiat colisão com um Fiat Strada. Os bandidos renderam os ocupantes da picape e fugiram no veículo. Em seguida, roubaram mais um salão de beleza, dessa vez, em Águas Claras. A dupla se dividiu e fugiu na picape e em um Honda Fit.

As equipes do Grupo Tático Motociclístico do 7º Batalhão e da Rotam seguiram em busca dos ladrões. Eles localizaram a picape abandonada no Setor H Norte, em Taguatinga e viram o Honda Fit trafegando pelo Pistão Norte.

Para escapar da polícia, os bandidos fugiram em alta velocidade e só pararam depois de bater o carro. Eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

Os policiais conduziram a dupla para a 12ª Delegacia de Polícia.