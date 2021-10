Se liga! 424 vagas de emprego nesta segunda (18)

Uma única profissão oferece 100 vagas de uma vez: auxiliar operacional de logística. Os contratados receberão, mensalmente, R$ 1,2 mil, mais benefícios

As agências do trabalhador estão com 424 vagas de emprego abertas para esta segunda-feira (18). Destas, 108 são para área de vendas, com duas exclusivas para pessoas com deficiência, que irão trabalhar como vendedores internos. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.352, mais benefícios.

Na construção civil, 54 oportunidades contemplam carpinteiro, eletricistas, gesseiros, pedreiro, servente de obras, pintor, servente de obras e soldador. Os salários ficam entre R4 1,1 mil e R$ 1.995, mais benefícios.

O setor de serviços também está contratando. São 20 vagas para auxiliar de limpeza, uma para caseiro, sete para costureira, uma para web designer, cinco para mecânicos, uma para montador de mármore e duas para montadores de móveis de madeira. Nestas áreas, os salários variam entre R$ 1.164 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Uma única profissão oferece 100 vagas de uma vez: auxiliar operacional de logística. Os contratados receberão, mensalmente, R$ 1,2 mil, mais benefícios. Para se candidatar, não é necessário ter experiência, mas precisa ter ensino médio completo.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas deve procurar uma das 14 agências do trabalhador do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.