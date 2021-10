Colisão seguida de capotamento deixa 4 vítimas na DF 250

Os dois condutores dos veículos foram encaminhados ao hospital. O motorista que dirigia o carro que capotou foi arremessado do veículo e ficou prensado

Um acidente de trânsito deixou quatro vítimas na DF 250 na madrugada deste domingo, 17. Dois veículos seguiam em sentidos opostos quando colidiram, um deles, saiu da pista e capotou no canteiro lateral da via.

Os dois condutores dos veículos foram encaminhados ao hospital. O motorista que dirigia o carro que capotou foi arremessado do veículo e ficou prensado no solo pelas ferragens. Ele foi levado ao hospital em estado mais grave, com fratura no fêmur esquerdo e diversas escoriações pelo corpo.

Além dos condutores, outras duas mulheres foram levadas ao Hospital de Planaltina e de Sobradinho pelo SAMU, elas estavam conscientes e estáveis. Outras duas pessoas foram avaliadas pela equipe e não apresentavam lesões. Portanto, dispensaram o transporte ao hospital.

Durante o socorro, as duas faixas de rolamento foram interditadas e seu fluxo de trânsito foi desviado por vias laterais secundárias e permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) utilizou três viaturas e doze militares para atender esta ocorrência.