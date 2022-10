Prêmio Espírito Público terá votação popular até 31 de outubro

O Prêmio Espírito Público é uma iniciativa da Parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e a República.org

Os brasileiros já podem escolher, por votação on-line, qual iniciativa irá ganhar o Prêmio Espírito Público 2022. A instituição que receber mais votos ganhará menção honrosa.

O Distrito Federal concorre com duas inciativas na categoria Voto Popular do Prêmio Espírito Público. O Departamento de Trânsito (Detran-DF) participa com o “Libras em Trânsito”, criado para formar instrutores surdos ou fluentes em libras.

Em 2022, o Detran formou o primeiro examinador de trânsito surdo do Brasil, o servidor Emanuel Andrade (na foto), com a ajuda de tradutores e intérpretes de Libras.

Foto: Projeto de Libras, Dentes DF

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai-DF) concorre com a iniciativa “Jovens Indígenas, Meu Primeiro Emprego”, que surgiu como uma forma de valorizar e incentivar a formação e o aprimoramento profissional da população indígena, preservando sua cultura e tradições. Os indígenas selecionados para atuar no projeto passam a ter experiência profissional, ficando mais competitivos e aptos para o mercado de trabalho.

Já a Secretaria de Educação de Cachoeira, na Bahia, está na disputa com um projeto de formação de professores para uma educação antirracista. A iniciativa, que começou em 2021, conseguiu resultados importantes, como a melhoria na autoestima dos estudantes e o aumento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do município.

