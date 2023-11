Divulgados nomes de membros de comissões dos conselhos rurais

Conforme a portaria nº 139, de 18 de outubro de 2023, a Seagri prestará assistência às comissões eleitorais, que são provisórias e vigoram durante o processo eleitoral

Os nomes que integram as comissões eleitorais que definirão os novos gestores dos conselhos regionais de desenvolvimento rural sustentável (CRDRSs) foram divulgados nesta segunda-feira (6), pela a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri).

Conforme a portaria nº 139, de 18 de outubro de 2023, a Seagri prestará assistência às comissões eleitorais, que são provisórias e vigoram durante o processo eleitoral. As eleições serão em 15 de dezembro deste ano.

“Os conselhos são responsáveis pelos serviços que serão executados nas comunidades”, explica o secretário de Agricultura, Fernando Rodriguez, que preside o CRDRS do DF. “Com isso, eles se distribuem entre as associações e os produtores rurais, além de trazer para debater com a Seagri e outros órgãos as demandas das regiões. Por isso, a participação de cada um dos produtores e de cada uma das associações nesse momento é fundamental.”

Os conselhos regionais desse segmento tratam dos interesses dos produtores rurais em relação à elaboração e fomento das políticas públicas, viabilizando o desenvolvimento das atividades agrícolas e promovendo o desenvolvimento sustentável da agropecuária do DF.

Confira os nomes dos integrantes das comissões eleitorais publicados na página 13 do DODF.

*Com informações da Agência Brasília