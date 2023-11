Audiência Pública debate licenciamento em Planaltina

A audiência pública propõe apresentar e discutir o parcelamento de solo localizado na Fazenda Mestre D’Armas, em Planaltina

O Instituto Brasília Ambiental debate nesta quinta-feira (9) o Relatório de Impacto de Vizinhança do empreendimento Residencial Barnoud. A audiência pública propõe apresentar e discutir o parcelamento de solo localizado na Fazenda Mestre D’Armas, próximo à DF-230,em Planaltina.

O evento será realizado tanto online – pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental – quanto presencial, das 19h às 22h, com a exposição técnica do relatório e um espaço aberto para a participação dos interessados. Presencialmente a sessão pode ser acompanhada no Setor Tradicional, quadra 49, na Paróquia São Sebastião, Subsolo, CEP 73.330-740, em Planaltina.

As instruções de acesso ao canal de transmissão já estão disponíveis no site do Instituto, bem como, o formulário para encaminhamento de contribuições.

As audiências públicas são parte do procedimento do licenciamento ambiental de empreendimentos de maior impacto. Nelas, são divulgados à comunidade afetada todos os impactos previstos durante as obras e funcionamento da atividade. “Também é uma oportunidade de receber críticas, sugestões e demais contribuições para que o empreendimento reflita também o olhar da sociedade sobre ele”, completa a superintendente de Licenciamento do Brasília Ambiental, Nathália Almeida.

A ideia de se promover audiências públicas, em evento ao vivo pelo canal do YouTube do Brasília Ambiental surgiu em 2020, com o objetivo de se evitar a disseminação do novo coronavírus. E desde as primeiras edições observou-se o grande sucesso de público participando da transmissão simultânea.

Nesses eventos são colhidas informações visando o aprimoramento do processo e os estudos para concessão de licenciamento para atividades e empreendimentos que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.