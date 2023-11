Detran encontra munições em carro com R$ 28 mil em multas

Ao consultar o sistema, descobriu-se que o último licenciamento do veículo era de 2015 e que havia 141 multas e autuações em aberto

O Departamento de Trânsito (Detran-DF), em parceria com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), apreenderam, na última segunda-feira (06), um carro com diversas multas e munições de armas de fogo no Núcleo Bandeirante.

Segundo o Detran, os agentes realizavam uma operação na região quando se depararam com o carro estacionado em local proibido. Ao consultar o sistema, descobriu-se que o último licenciamento do veículo era de 2015 e que havia 141 multas e autuações em aberto, totalizando aproximadamente R$ 28 mil de débito somente de multas.

Durante a vistoria, os agentes encontraram aproximadamente 30 munições de arma de fogo dentro do carro. O veículo foi removido ao depósito do Gama.