Diretores, vices e conselheiros escolares tomam posse para mandato até 2027

Governadora em exercício Celina Leão (PP) assinou, nesta terça-feira (02), o termo de posse das novas equipes gestoras

A governadora em exercício Celina Leão (PP) assinou, nesta terça-feira (02), no Salão Branco do Palácio do Buriti, o termo de posse das equipes gestoras das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. Os novos diretores, vices e conselheiros foram escolhidos em eleição no dia 25 de outubro.

O mandato dos candidatos eleitos terá duração de quatro anos, com exercício dos cargos até o dia 31/12/2027. As autoridades presentes na solenidade celebraram o momento de democracia no qual regeu a eleição nas escolas públicas do DF. O processo eleitoral em outubro contou com a colaboração do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) e do Sindicato dos Professores (Sinpro).

A Comissão Eleitoral Central (CEC) definiu as votações como tranquilas e com participação positiva da comunidade escolar. Em 60% das escolas, a gestão foi reeleita. “A educação não para. Até quando estamos de férias há um planejamento todo sendo feito para o retorno do ano letivo. A posse das equipes gestoras é o que condiciona para que no dia que os alunos possam retornar às aulas tudo esteja realmente preparado para recebê-los”, comentou Celina.

A governadora em exercício também citou a nomeação dos cerca de 800 professores realizada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), antes das férias. Foram nomeados no total: 776 professores de Educação Básica; 20 pedagogos Orientadores Educacionais; 16 Gestores em Políticas Públicas e Gestão Educacional e 20 aprovados na Carreira Magistério da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF).

Celina lembrou o ano amargo para as mulheres em 2023, com 34 casos de feminicídio, e falou sobre o papel da educação para combater este crime: “O feminicídio é um crime de gênero e para combatê-lo é preciso mudar a cultura do nosso país. Nós precisamos investir muito em educação para que as próprias crianças possam educar os seus pais e avós com uma mudança de conceito e cultura. Todas as nossas secretarias estão trabalhando para combater este crime”.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá comemorou a posse dos novos gestores, e reforçou sobre o treinamento que todos participarão a partir desta quarta-feira (03). “Nós começamos de imediato uma formação com todos os novos diretores, vices e conselheiros escolares. Nós vamos reforçar com eles o papel deles ao tomar posse em cada cargo específico. Nós vamos mostrar também como funciona a Secretaria de Educação pelo fato de alguns eleitos serem novos. Serão três dias de curso de formação”, comentou Hélvia.