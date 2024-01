Acidente entre carro e ônibus deixa uma vítima fatal e outras 20 feridas

Até o momento, um óbito foi confirmado. Outras 20 pessoas ficaram feridas e estão recebendo atendimento no local

No final da manhã desta terça-feira (2), um acidente entre ônibus e carro deixou uma vítima fatal na Epia Sul, altura do km 31, próximo ao Catetinho.

Toda a via precisou ser interditada para atendimento. Até o momento, um óbito foi confirmado, do motorista do veículo de passeio. Outras 20 pessoas ficaram feridas e estão recebendo atendimento no local.

A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada.

