Mulher é achada morta em quarto de hotel

O corpo não tinha sinais de violência. De acordo com os funcionários, ela deu entrada no hotel sozinha na tarde de ontem

Leila Ribeiro dos Santos, de 39 anos, estava desaparecida desde ontem (1º), e foi encontrada hoje pela manhã em um quarto de hotel no Recanto das Emas-DF. A vítima foi encontradas por funcionários do estabelecimento, e a causa da morte não foi divulgada.

O corpo não tinha sinais de violência. De acordo com os funcionários, ela deu entrada no hotel sozinha na tarde de ontem, e não apresentava sinais de embriaguez ou de que teria usado substâncias ilícitas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.

Quando o pernoite foi encerrrado, os funcionários tentaram contatá-la, mas não tiveram resposta. Quando abriram a porta, encontraram ela já sem sinais vitais.

A perícia foi chamada ao local, e as imagens de segurança do hotel já foram solicitadas.