DF tem 351 pessoas na fila por um leito de UTI

Taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública estava em 96,38% até a última atualização da Secretaria de Saúde

351 pessoas esperam por um leito de UTI no Distrito Federal. Grande parte deste público é adulto e está infectado pela covid-19.

Os números são da Secretaria de Saúde e foram atualizados neste sábado (20), às 12h15. A taxa de ocupação total de leitos na rede pública está em 96,38%. Até às 10h10, havia nove leitos adulto disponíveis, sendo cinco no Hospital da PMDF; dois no Hospital de Base; um no Hospital Regional de Samambaia; e um no Hospital Universitário de Brasília.

Na rede privada, a ocupação de leitos adultos para covid-19 está em 91,47%. Há 37 leitos vagos, sendo 31 no Hospital Santa Helena.

Em entrevista coletiva na sexta-feira (19), a cúpula da saúde do Distrito Federal mostrou que os casos de covid-19 têm crescido entre jovens. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que pessoas de 30 a 39 anos representam 25,8% dos infectados.

Em contrapartida, a taxa de transmissão da doença caiu de 1,3% para 1,01%, em média. Isso mostra que as medidas tomadas pelo GDF, como o lockdown desde o dia 1º e o toque de recolher desde o dia 8, estão funcionando. Por isso, o governador Ibaneis Rocha decidiu ampliar até o próximo dia 28 as restrições de circulação na capital. No dia 29, caso os índices deem condições, o comércio deve ser parcialmente reaberto, e as atividades esportivas retomadas.