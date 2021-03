Vacinômetro: 193 mil pessoas já receberam 1ª dose da vacina no DF

A capital candanga recebeu 287.360 doses da Coronavac, em 7 remessas, e 67 mil doses da Covishield, em 2 remessas

Nesta sexta-feira (19), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que 193 mil pessoas já receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. Em relação à 2ª aplicação do imunizante. A capital candanga recebeu 287.360 doses da Coronavac, em 7 remessas, e 67 mil doses da Covishield, em 2 remessas.

A vacina CoronaVac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina Covishield é desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Cerca de 5% do total de doses recebidas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

A CoronaVac tem intervalo de aplicação entre as doses de 14 a 28 dias. Devido a isso, metade do quantitativo recebido é reservado para a segunda aplicação. Já com a vacina de Oxford, esse intervalo é de até 90 dias. Devido a esse tempo, a recomendação do Ministério da Saúde foi que todas as doses desta vacina fossem utilizadas.

Vacinados

Com relação a quantidade de cidadãos vacinados nesta sexta-feira (19), a pasta informou que 5.188 pessoas receberam a 1ª dose e 832 receberam a 2ª.

