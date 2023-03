Dez toneladas de lixo a menos no Sudoeste

Retirada dos resíduos, de responsabilidade do GDF Presente, foi realizada nas quadras e no Setor de Oficinas

Uma grande faxina geral no Sudoeste deixou dez toneladas de lixo verde que foram recolhidos no mesmo dia. A limpeza foi executada em conjunto pelo programa GDF Presente e a administração regional. Na rota do serviço, estavam o Setor de Oficinas, as superquadras 300-A e 300-B e parte da 4ª Avenida, que ficaram livres do acúmulo de sujeira.

Foto: Reprodução/ Flickr

A quantidade de lixo verde, de acordo com a administração, é resultado de galhadas caídas das árvores e, principalmente, podas que são feitas pelas próprias prefeituras das quadras. “A administração regional intervém semanalmente retirando de 6 a 8 caminhões de lixo verde por semana. A maioria das podas são feitas pelos condomínios e alinhamos com os síndicos alguns locais corretos para colocar esses restos”, explica o administrador Reginaldo Sardinha.



“Todavia, não é aceitável misturar o lixo verde com outros inservíveis e resíduos”, pondera o gestor. Segundo o órgão, no Setor de Oficinas ainda é comum o depósito de sacos de lixo nas calçadas.

O Polo Central do GDF Presente – que também é responsável pelas regiões do Cruzeiro, SIA, Scia/Estrutural e Guará – disponibiliza ao longo desta semana uma pá carregadeira e dois caminhões para a retirada das impurezas. Dois reeducandos Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e mais um motorista são os responsáveis pelo serviço.

“Basicamente, além de manter o bairro limpo, o trabalho evita o surgimento de animais peçonhentos como escorpiões, comuns nessa época”, sugere o coordenador do polo, Carlos Alberto Santos. O trabalho terá continuidade nos próximos dias e as SQSWs 304 e 504, além de trechos da Estrada Parque Indústria Gráfica (Epig) serão atendidas.