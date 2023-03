Festival Cultura Candanga divulga cronograma de inscrições para concurso de música e dança autoral

Projeto tem duração de seis meses e irá premiar 16 personalidades do Distrito Federal

Responsável por reunir um conjunto de eventos e ações culturais no Distrito Federal, o Festival Cultura Candanga divulgou o cronograma de inscrições gratuitas para interessados em participar das atividades. O projeto tem duração de seis meses e abrange todas as regiões administrativas do DF. Entre as diversas atividades que serão desenvolvidas ao longo de sua duração, as principais são os concursos de dança e de música autoral, de qualquer gênero, sendo elas, solo ou em grupo/banda.

Outro destaque do Festival Cultura Candanga será a realização de workshops e a gravação de um reality cinematográfico, com 16 episódios no total. Haverá gravações nas etapas de seletivas e na grande final.

Conforme destaca a organização, o Festival tem como objetivo fomentar a cultura na capital, além de promover a inclusão social de toda a sociedade, com o incentivo a uma cultura participativa. É direcionado aos diversos artistas independentes do DF e Entorno, seja pessoas interessadas em música e dança ou até mesmo Companhias e escolas.

Não existe idade mínima para realizar a inscrição, contudo, menores de 16 anos devem estar acompanhados por algum responsável no momento de preencher o formulário e também durante o evento.

Inscrições e seletivas

O período de inscrições, assim como as seletivas do Festival Cultura Candanga, já foram publicadas no edital disponibilizado no site do Festival. A organização reforça que o candidato interessado deverá observar atentamente a qual grupo pertence a RA em que ele reside e efetuar a inscrição no período correto. Ao todo, serão cinco grupos. Veja:

Grupo I

Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico, São Sebastião e Paranoá;

Grupo II

Gama, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Candangolândia;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo III

Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Águas Claras, Vicente Pires, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira;

Grupo IV

Guará, Park Way, Estrutural/Scia, SIA, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal e Núcleo Bandeirante;

Grupo V

Fercal, Varjão, Itapoã, Sobradinho I, Sobradinho II e Planaltina.

Prazo de inscrição

As inscrições serão realizadas por meio do site: https://www.festivalculturacandanga.com.br/, conforme o calendário abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo III – 26/02 a 20/03;

Grupo I – 21/03 a 09/04;

Grupo II – 11/04 a 06/05;

Grupo IV – 09/05 a 25/05;

Grupo V – 29/05 a 16/06

Datas das seletivas

Grupo III – 23 a 26/03 – Estacionamento da Administração de Ceilândia;

Grupo I – 13 a 16/04 – Estacionamento 13 do Parque da Cidade;

Grupo II – 11/05 a 14/05 – Estacionamento do Santa Maria Shopping;

Grupo IV – 1° a 04/06 – Estacionamento Casa Cultural do Guará;

Grupo V – 22/06 a 25/06 – Complexo Cultural de Planaltina.

Conforme registra a organização, nas seletivas, haverá ensaios e workshops preparatórios, além de shows de artistas convidados, brinquedos e ainda food trucks no local. A programação será elaborada para toda a família e a participação do público nos eventos da seletiva e da final são totalmente gratuitas.

A grande final do Festival Cultura Candanga será realizada no dia 22 de julho no Estacionamento do Estádio Mané Garrincha.

Serviço

Festival Cultura Candanga

Duração: de fevereiro a julho de 2023

Período de inscrições:

Grupo III – 26/02 a 20/03 | Grupo I – 21/03 a 09/04 | Grupo II – 11/04 a 06/05 | Grupo IV – 09/05 a 25/05 | Grupo V – 29/05 a 16/06

Link para inscrições: https://www.festivalculturacandanga.com.br

Informações sobre divisão de grupos, datas e locais das seletivas podem ser obtidas no edital do projeto, pelo site

Instagram: @festivalculturacandanga