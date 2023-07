Detran suspende CNH de 254 motoristas

Ainda assim, os motoristas poderão recorrer da decisão para reativar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou, nesta segunda-feira (24), a lista com 254 nomes de motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso por 12 meses por terem sido flagrados dirigindo alcoolizados ou se recusado a fazer o teste do bafômetro.

A lista foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF). Ainda assim, os motoristas poderão recorrer da decisão para reativar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de infração é gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

Para recuperar o documento, os infratores deverão refazer o curso de habilitação e de reciclagem. Caso sejam flagrados dirigindo durante o período de suspensão, os motoristas poderão ter o documento cassado.