Espaço Cultural Renato Russo abre novos cursos para o segundo semestre de 2023

Atividades culturais são voltadas para todos os públicos e terão início em agosto, com inscrições gratuitas

O Espaço Cultural Renato Russo abre nova temporada de cursos para o segundo semestre deste ano. São diversos cursos nas áreas culturais de música, dança, artes cênicas e artes plásticas com inscrições gratuitas para diversas faixas etárias.

Na área de teatro, haverá, por exemplo, Jogos Teatrais – Dramaturgia Aberta, com Márcio Menezes, e Curso de Teatro com Nei Cerqueira. Na área de artes plásticas, destaque para os laboratórios de desenho, pintura a óleo, aquarela e ilustração editorial.

Para os amantes da música, aula de violão, cavaquinho, pandeiro de couro e canto também estão na lista. Como espaço inclusivo e aberto a toda sociedade, o curso de dança contemporânea para pessoas com Síndrome de Down ganha relevância dentre as atividades ofertadas.

No primeiro semestre do ano, mais de cinquenta atividades de formação artística foram realizadas no Espaço como teatro, dança, artes plásticas, música, circo, palhaçaria e mímica. Também destaque para as áreas de produção e conexão cultural, impacto social para projetos culturais, audiodescrição e interpretação em libras para teatro. Além destas, práticas infantis como o laboratório de desenhos também ganharam espaço na grade de ofertas.

“Para nós, do Instituto Janelas, ver o resultado dos cursos e ver a participação dos alunos e professores, mostra o quanto é importante acreditar no poder que a arte tem em salvar e transformar as vidas das pessoas. Isso tem acontecido não somente com as pessoas que estão ocupando o Espaço Cultural Renato Russo, mas principalmente com toda a equipe do Instituto Janelas que está tendo a oportunidade de fazer parte dessa história”, comemora Cássia Lemes, coordenadora formativa do Espaço Renato Russo e presidente do Instituto Janelas da Arte.

Tradicionalmente conhecido por incentivar e acolher as artes na cidade, o Espaço Renato Russo segue, por meio desses cursos gratuitos, fomentando a cultura e revelando novos talentos. As aulas começam agora em agosto e são oferecidas pelo Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, por meio do Programa Pedagógico-Formativo e participação na composição da programação do Espaço Cultural Renato Russo, com fomento da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Todos os cursos são gratuitos e possuem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do Espaço Cultural Renato Russo @espacoculturalrenatorusso ou www.espaçoculturalrenatorusso.com.br.

Serviço

Espaço Cultural Renato Russo

Informações e inscrições: @espacoculturalrenatorusso | www.espaçoculturalrenatorusso.com.br

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h