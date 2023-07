UnDF convoca para matrícula aprovados em 2ª chamada

A lista dos classificados está disponível no site da universidade, assim como a relação de documentos necessários

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) convocou para matrícula os candidatos aprovados em segunda chamada do Processo Seletivo Estudantil da instituição.

A lista dos classificados está disponível no site da universidade, assim como a relação de documentos necessários para a efetivação da matrícula, conforme Anexo 6 do Edital nº 1/2023.

Os candidatos classificados na segunda chamada devem comparecer pessoalmente ao Campus Norte da UnDF, localizado no Centro de Atividades 02, no Lago Norte, das 9h às 20h59min, conforme cronograma abaixo:

→ Dia 25 (terça-feira) – Cursos de Gestão Ambiental, Gestão da Tecnologia da Informação, Produção Cultural, Serviço Social e Sistemas de Informação;

→ Dia 26 (quarta-feira) – Cursos de Engenharia de Software, Gestão Pública, Matemática e Pedagogia.

Quem não puder comparecer presencialmente poderá realizar a matrícula por meio de procuração sem a necessidade de ir ao cartório.

As aulas estão previstas para começar em 31 de julho. Entre os dias 25 e 28 deste mês, será realizada a Semana de Acolhimento aos Estudantes da UnDF com atividades pedagógicas e culturais no Campus Norte, no Lago Norte.

As informações são da Agência Brasília