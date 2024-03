Deputado participa de Conferência da ONU

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) foi convidado para participar da 13ª Conferência do Dia Internacional da Síndrome de Down, na sede das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA), que acontece nesta quinta-feira (21). Eduardo irá mediar um painel e apresentar os resultados do trabalho realizado no Distrito Federal.

O distrital é responsável pela criação de uma política distrital de apoio a pessoas com Síndrome de Down. No DF, também foi realizada a primeira pesquisa amostral para conhecer melhor esse público, suas demandas por região, os recursos provenientes de emenda parlamentar. Eduardo também irá falar do CrisDown e a institucionalização do CrisDown. ‘’O Governador Ibaneis Rocha concordou em fazer essa institucionalização do CrisDown e agora teremos um programa permanente, independente de governo. Este é um programa do qual devemos nos orgulhar; no DF, não há fila na rede de atendimento da Secretaria de Saúde. É um serviço de excelência e referência no Brasil’’, comemora Eduardo.

Como representante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e da Atenção à Pessoa com Síndrome de Down, Pedrosa pretende fortalecer a agenda de promoção, inclusão e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A conferência, segundo o distrital, é uma oportunidade de compartilhar experiências para aprimorar as ações do Poder Legislativo voltadas ao desenvolvimento do protagonismo, dignidade e autoestima das pessoas com a síndrome.

Aumentar a conscientização e criar uma voz única, global, para defender os direitos, a inclusão e o bem-estar dessa população, além de disseminar informações para promover a inclusão desse segmento, são as principais bandeiras do parlamentar neste encontro.