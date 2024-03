Publicado edital do Prêmio Regina Santos de Fotografia

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) publicou, nesta quarta-feira (20), o edital do Prêmio Regina Santos de Fotografia. A seleção irá contemplar 18 fotografias que retratam Brasília e suas peculiaridades. A premiação faz uma justa homenagem às belezas de Brasília e seu povo, bem como, visa descobrir novos talentos nas artes visuais e valoriza a cultura local e popular como um todo.

O nome do prêmio homenageia a fotógrafa nascida em Brasília, que se destacou por seus trabalhos de fotojornalismo e com belezas do Distrito Federal. Além disso, publicou o livro Olhos e Asas – Realidade nos Eixos, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF, com a temática de social na qual retratou crianças em situação de vulnerabilidade nas ruas do DF.

Para acessar o edital clique aqui.

O objetivo da premiação é revelar novos talentos e destacar uma Brasília viva, que transcende a sua veia política. Além disso, a premiação será incluída no calendário de eventos das festividades do aniversário de 64 anos de Brasília, que ocorrerá em 21 de abril.

*Com informações da Agência Brasília