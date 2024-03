CBMDF é acionado após incêndio em residência na Vila Telebrasília

No início da madrugada desta quinta-feira (21), uma residência na rua 25 da Vila Telebrasília sofreu um incêndio, enquanto os moradores locais dormiam. O incidente mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) às 01h51.

Ao chegarem no local, os bombeiros se depararam com uma casa construída com madeirites já em chamas, que também alcançavam um veículo GM Kadett, estacionado em frente à residência. Com a ação imediata da equipe de combate a incêndios, o ataque direto ao fogo iniciou-se, evitando que as chamas consumissem mais propriedades.

A Neoenergia foi contatada para desligar o fornecimento de energia à residência, já que não foi encontrado um poste padrão com disjuntores para cessar a eletricidade que alimentava o interior da casa em chamas.