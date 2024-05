Dengue: tendas de acolhimento já atenderam 25 mil pacientes

As novas tendas de acolhimento aos pacientes com dengue iniciaram a semana com 24.970 atendimentos. Os 11 espaços inaugurados recentemente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) funcionam todos os dias da semana de forma semelhante a hospitais de campanha para facilitar o acesso da população a exames e consultas. Em três tendas, o atendimento é ininterrupto, 24 horas por dia; nas demais, é das 7h às 19h.

Somente nesta segunda-feira (6), foram 1.470 pessoas atendidas, entre 1.004 adultos e 466 crianças. Desse total, 437 pessoas passaram pelo teste rápido de dengue, e 11 pacientes precisaram ser transferidos para unidades da rede pública de saúde em razão do agravamento do quadro clínico da doença.

As tendas com o maior número de acolhimentos nas últimas 24 horas foram a do Gama, com 164 atendimentos, e a do Paranoá, com 162 pessoas acolhidas. Ao todo, são 11 espaços em operação, onde a população tem acesso a exames e consultas. Em cada uma das tendas, há mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia.

Esses espaços funcionam diariamente e estão estrategicamente posicionados próximo a hospitais regulares, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs), a fim de garantir um atendimento mais rápido aos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

‌Funcionamento 24 horas

→ Gama – estacionamento do hospital regional (HRG)

→ Guará – em frente à UBS 1

→ Paranoá – estacionamento do Hospital da Região Leste

‌Funcionamento das 7h às 19h

→ Plano Piloto – estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Vicente Pires – estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

→ Varjão – atrás da UBS 1

→ Taguatinga – estacionamento do ambulatório do hospital regional (HRT)

→ Planaltina – na policlínica da região

→ Águas Claras – estacionamento da UBS 1 do Areal

→ Ceilândia – estacionamento do hospital regional (HRC)

→ Samambaia – estacionamento da UBS 7.

As informações são da Agência Brasília