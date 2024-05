Zoológico de Brasília lança campanha para ajudar trabalhadores de zoos do RS

O Zoológico de Brasília inicia, nesta terça-feira (07), uma campanha solidária para arrecadar alimentos não perecíveis, água potável, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal para enviar às vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Essas doações têm como destino as famílias dos trabalhadores dos zoos do estado, que foram impactadas pela tragédia. De acordo com o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, a ação é uma forma de mostrar que as instituições estão unidas.

“O Zoológico de Brasília se solidariza com a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso, a partir desta terça, nós seremos um ponto de coleta de alimentos, roupas, produtos de higiene e tudo que seja para contribuir. Cada gesto de solidariedade conta e faz a diferença nesse momento difícil”, anunciou Couto.

Além disso, o Zoológico está arrecadando ração para cachorros, visando ajudar os animais que também estão em situação vulnerável devido às enchentes. A fundação estará recebendo as contribuições durante as próximas semanas.

Para estimular ainda mais essa corrente de solidariedade, o zoo de Brasília oferece um incentivo especial: nos próximos dois fins de semana, quem doar qualquer item da lista de necessidades terá direito a meia-entrada no parque, no valor de R$ 5. As doações podem ser feitas na entrada do zoológico, das 8h às 17h, todos os dias.

Brasília pelo Sul

O Governo do Distrito Federal (GDF) deu início às doações da campanha Brasília pelo Sul, nesta segunda-feira (6). A iniciativa reúne esforços de diferentes pastas do Executivo para ajudar as vítimas das chuvas que vêm assolando o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

A Chefia-Executiva de Políticas Sociais também está organizando doações para a população do Rio Grande do Sul. Os donativos incluirão mantas recebidas pela campanha Agasalho 2024 e alimentos arrecadados pela campanha Solidariedade Salva.

As informações são da Agência Brasília