Beneficiários do Cartão Material Escolar têm até 11 de junho para usar valores disponíveis

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Educação, emitiu um aviso importante sobre o prazo de utilização do Cartão Material Escolar (CME) de 2024, que está sendo amplamente divulgado, inclusive via WhatsApp de pais e responsáveis. O comunicado visa alertar os beneficiários sobre o encerramento do período para utilização dos valores disponíveis no cartão, estabelecendo o dia 11 de junho de 2024 como data limite.

O Cartão Material Escolar é uma iniciativa para auxiliar financeiramente famílias de baixa renda no custeio de materiais essenciais para a educação dos estudantes. No entanto, muitos cidadãos têm manifestado preocupação e dúvidas em relação à autenticidade deste aviso, temendo ser alvo de golpes.

O comunicado visa alertar os beneficiários sobre o encerramento do período para utilização dos valores disponíveis no cartão, estabelecendo o dia 11 de junho de 2024 como data-limite | Foto: Felipe de Noronha/SEEDF

Diante disso, a Secretaria de Educação enfatiza que o comunicado é legítimo e tem o objetivo de garantir que os beneficiários possam usufruir plenamente dos recursos disponíveis no cartão. Em caso de não utilização do saldo até a data estipulada, os valores serão revertidos ao erário.

Para verificar o saldo disponível no Cartão Material Escolar, os beneficiários podem utilizar o aplicativo do Banco de Brasília (BRB) ou acessar o site oficial. Essas ferramentas proporcionam uma maneira fácil e segura de acompanhar o saldo disponível e realizar consultas sobre os gastos realizados.

O Governo do DF reforça seu compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos, buscando sempre beneficiar aqueles que mais necessitam de apoio, especialmente no âmbito educacional

É importante ressaltar que, caso todo o saldo do benefício tenha sido utilizado, não é necessário tomar nenhuma providência em relação a este aviso.

No entanto, há casos em que o beneficiário pode receber a mensagem sem ter o cartão do BRB, pois um número considerável de beneficiários ainda não fez a retirada. Diante dessa situação, é fundamental que o beneficiário, ao receber a mensagem, busque orientação no GDF Social para identificar em qual agência deve efetuar a retirada.

O Governo do DF reforça seu compromisso com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos, buscando sempre beneficiar aqueles que mais necessitam de apoio, especialmente no âmbito educacional.

É importante os beneficiários se atentarem para o prazo estabelecido e a utilizarem seus benefícios dentro do período determinado, garantindo assim o pleno aproveitamento dos recursos disponíveis para o investimento na educação das crianças e jovens do Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF)