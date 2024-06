Defensor público-geral do DF é empossado como secretário-geral do Condege

Celestino Chupel, defensor público-geral do Distrito Federal, tomou posse como secretário-geral do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) nesta terça-feira (18). A reunião ordinária foi realizada em Fortaleza. Ele foi eleito por aclamação em maio, em encontro sediado em Boa Vista (Roraima).

Com a posse, Chupel passa a compor a diretoria-executiva do conselho, que é presidido pelo defensor público-geral de Roraima, Oleno Matos. A missão do Condege é formular, coordenar, articular e promover os interesses das instituições do país, a fim de aperfeiçoar e fortalecer a ordem democrática e garantir o acesso integral e gratuito à Justiça.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, é uma honra ocupar o cargo de secretário-geral do Condege. “Vamos trabalhar para fortalecer o intercâmbio de experiências e o fortalecimento das Defensorias Públicas a cada encontro. Além disso, temos como foco a ampliação da rede de apoio aos assistidos pelas instituições, a fim de gerar impactos positivos para a parcela da sociedade que utiliza os serviços das Defensorias”, destacou.