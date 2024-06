QualificaDF Móvel abre inscrições para capacitação profissional em 4 cidades

As inscrições para a 8ª Etapa do 2º Ciclo do QualificaDF Móvel, programa de capacitação profissional promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), estão abertas. Ao todo, são 880 vagas gratuitas para 10 cursos de qualificação em unidades móveis instaladas em quatro cidades: Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia e Sobradinho II. Os interessados têm até 23 de junho para preencher o formulário de inscrição no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Há vagas de capacitação em manutenção de celular, design de sobrancelhas, maquiagem profissional, atendente de farmácia, design gráfico, administração de serviços hospitalares, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, cabeleireiro e operador de microcomputador (informática básica). Com carga horária de 80 horas/aula, os cursos serão ministrados em dois turnos: matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h. As atividades formativas estão previstas para serem iniciadas em 1º de julho.

“A capacitação gera mais que uma expectativa para a inserção no mercado de trabalho. Acima de tudo, é uma possibilidade real de empregabilidade, além de ser a melhor ferramenta que o cidadão tem no combate ao desemprego”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes. “O programa leva a qualificação para mais perto de quem realmente precisa. Em muitos cursos, os alunos já saem empregados”, completa.

Seleção

Para concorrer às vagas, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país, ser maior de 16 anos, beneficiário do seguro desemprego, desempregado, trabalhador informal ou cidadão idoso de até 70 anos.

O resultado final da seleção e a convocação dos candidatos serão divulgados até 25 de junho. A confirmação da matrícula deve ser feita entre 26 de junho e 1º de julho em uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou em uma das unidades móveis de execução dos cursos, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É necessário apresentar os documentos comprobatórios originais: RG ou documento equivalente com foto, CPF e comprovante de residência no DF ou declaração de próprio punho.

Vagas do QualificaDF Móvel

Samambaia – Quadra 202, Conjunto 1. Referência: Estacionamento da Feira Permanente

– Design de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Atendente de farmácia (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Manutenção de aparelho celular (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino)

Recanto das Emas – Q 204/205, Conjunto 22. Referência: Próximo ao Supermercado Ki Preço

– Administração de serviços hospitalares (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Design de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Auxiliar administrativo (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino)

Riacho Fundo – Q. 4, Área Especial. Referência: Estacionamento do Conselho Tutelar

– Auxiliar de recursos humanos (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Design de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Cabeleireiro (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino)

Sobradinho II – AR 9 Quadra. Referência: Estacionamento da Administração Regional

– Auxiliar administrativo (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Design de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Atendente de farmácia (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino)

– Operador de microcomputador: informática básica (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino)

*Com informações da Agência Brasília