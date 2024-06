PCDF apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), realizou a operação Bad Delivery 3, que resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e na prisão de um homem de 24 anos por contrabando.

A operação foi iniciada após cães farejadores da Receita Federal identificarem duas encomendas suspeitas de conter substâncias ilícitas. Notificados sobre o ocorrido, funcionários dos Correios submeteram os pacotes a exames de raio-X, revelando que uma das encomendas continha comprimidos de MDA e a outra, cigarros eletrônicos.

Informada dos fatos, a equipe da 15ª DP decidiu monitorar a entrega das encomendas aos destinatários no Gama. A primeira entrega foi realizada na sexta-feira (14). Após receber o pacote, o adolescente foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas interestadual. A encomenda continha 300 comprimidos de MDA provenientes do Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (17), a operação levou à prisão de um homem que havia recebido 190 cigarros eletrônicos em sua tabacaria. Ele admitiu saber que os produtos eram proibidos no Brasil, mas, devido à escassez desses itens no DF, viu uma oportunidade de adquiri-los por meio de um site e revendê-los. O homem foi levado à 15ª DP e preso em flagrante por contrabando, acusado de adquirir mercadoria proibida pela lei brasileira para fins comerciais. A pena para esse crime varia de 2 a 5 anos de reclusão.