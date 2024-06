MPDFT recomenda nomeação de 230 servidores para vigilância sanitária

A 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde (Prosus) recomendou que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Economia e a Subsecretaria de Gestão de Pessoas tomem providências para nomear, empossar e efetivar o exercício de 230 servidores, com expediente de 40 horas, para o cargo de auditor de atividades urbanas na Diretoria de Vigilância Sanitária.

A recomendação é do dia 6 de junho. Vale ressaltar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 prevê autorização específica para a nomeação desses servidores. De acordo com a Gerência de Dimensionamento e Avaliação do Trabalho e da Gerência de Planejamento, Seleção e Provimento, há o déficit de 265 servidores para este cargo. Atualmente, a vigilância sanitária do Distrito Federal tem apenas 80 auditores.

O promotor de justiça Clayton Germano explica que “a vigilância sanitária do Distrito Federal enfrenta uma situação crítica devido à insuficiência de auditores, o que acarreta atrasos em processos de licenciamentos e reduz a eficácia das ações de fiscalização, como o combate à dengue e a outras arboviroses, além da inspeção de estabelecimentos”. O prazo para resposta é de dez dias úteis.

*Com informações do MPDFT