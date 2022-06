Cinco dicas para manter a paz no trânsito independente do Maio Amarelo

Na terça, 31, chegou ao fim o “Maio Amarelo”, movimento para conscientizar as pessoas sobre seu comportamento no trânsito

Na última terça-feira, 31, chegou ao fim o “Maio Amarelo”, movimento para conscientizar as pessoas sobre seu comportamento no trânsito, seja motorista ou pedestre, mas a atenção a vida e o respeito às leis de trânsito continua durante todo o ano.

A Associação dos agentes de trânsito do DETRAN-DF decidiu listar cinco dicas importantes para motoristas e pedestres seguirem diariamente. Afinal de contas, todos nós somos responsáveis por um trânsito mais seguro.

“Seja na campanha de Maio Amarelo ou em qualquer mês do ano, essas dicas são fundamentais para manter o trânsito seguro”, destaca Bruno Marra, agente de trânsito e membro da Associação dos agentes de trânsito do DETRAN-DF (AgeDetran/DF).

Confira as dicas:

• Respeito às leis de trânsito

A dica parece óbvia, mas motoristas precisam ficar atentos. Lei é lei e elas existem justamente para evitar acidentes e promover segurança aos motoristas e pedestres. Por isso, dirija de acordo com as regras. Condutas como utilizar o cinto de segurança, inclusive no banco de trás, ter atenção e respeito a sinalização, não ultrapassar os limites de velocidade, respeitar a faixa de pedestres e as vagas destinadas a deficientes e idosos são essenciais. Também vale ser paciente e generoso no trânsito. Lembre-se de que atitudes egoístas podem causar acidentes e desentendimentos desnecessários. Respeitar às leis de trânsito se trata de um dever de cidadania. Uma atitude imprudente pode colocar em risco a vida de outras pessoas, inclusive familiares.

• Não utilize aparelho celular ao volante (em nenhuma hipótese)

Além de ser proibido e passível de multa, o celular é um dos principais responsáveis pelos acidentes de trânsito. Por isso, não divida a atenção do volante com o celular. Também vale lembrar que mesmo com o veículo parado em semáforos, a utilização do aparelho é proibida e passível de punição. Uma dica valiosa é: desligue o celular ao entrar no carro ou coloque no modo silencioso, para que as ligações ou notificações não chamem a atenção e deixe para usar seu aparelho fora do veículo, sempre!

• Se beber, não dirija

O consumo de bebidas alcoólicas, o uso de drogas, cansaço, sono e estresse, por exemplo, provocam acidentes todos os dias no país. Antes de dirigir, certifique-se que você está em plenas condições para guiar um automóvel. A combinação álcool e direção é perigosa e pode ser fatal. Por isso, sempre que beber, opte por utilizar meios de transportes alternativos ou peça alguém que não bebeu para levar o carro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Realize manutenções periódicas

Realize manutenções periódicas no seu carro, de acordo com o manual do fabricante. Sempre leve o carro ao mecânico e peça para ele verificar: conservação dos pneus; freios; suspensão; faróis e mangueiras e correias. Além disso, cheque se o macaco, triângulo e chave de roda estão nos lugares apropriados em seu veículo. Essas ferramentas são primordiais em caso de emergência.

• A segurança das crianças é fundamental

No trânsito seguro, as crianças também precisam estar em segurança. O uso da cadeirinha é obrigatório. Essa obrigatoriedade reforça sua importância e ajuda a reduzir riscos envolvendo crianças no trânsito. Mas também vale outras dicas importantes como quando chegar ao local desejado, nunca deixe a criança sozinha no carro; evite discussões com as crianças no carro para evitar acidentes e assaltos, não basta apenas ter o assento adequado para crianças, saiba como utilizá-lo; mantenha as janelas traseiras do veículo semifechadas e as portas travadas.

“Estamos no mês de festas juninas. É um mês onde muitas famílias se encontram e saem para passeios em diversos pontos da cidade. Por isso, a atenção precisa ser redobrada. Se cada um respeitar as leis, nosso trânsito estará muito mais seguro”, complementa Adjayme Melo, presidente da AgeDetran/DF