Secretaria de Desenvolvimento fará mutirão de atendimento nos Cras

Em coletiva feita na manhã desta sexta-feira (3) no Palácio do Buriti, a Secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Mayara Noronha, juntamente com Ana Paula Marra, Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Social, e Welington Moraes, Secretário de Comunicação, falaram sobre a realização de mutirões nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), para suprir demanda da população.

Os mutirões serão no sábado e, assim como o atendimento durante a semana, acontecem das 8h às 17h. Além disso, Mayara anunciou o retorno do atendimento presencial em todas as unidades a partir da próxima segunda-feira (6).

“O atendimento estava sendo apenas por agendamento, o cidadão marcava a unidade, dia e horário e aparecia, mas a demanda só crescia. Agora, além de poder agendar, também teremos demanda espontânea, que é por senha, sem marcação antecipada”, afirmou a Secretária.

Segundo a pasta, o objetivo é atender 200 mil pessoas em um período de um ano. Por isso, os mutirões não terão uma data para acabar, vai depender da procura da população. Neste sábado, a população já pode buscar a unidade mais perto para fazer atualização e inscrição no no Cadastro Único.

As senhas começam a ser distribuídas às 8h da manhã, e o número depende de cada unidade, conforme a população da região. Parte das senhas é reservada para o atendimento online, para quem não consegue se locomover para fazer o agendamento presencial.

Filas gigantescas

Desde o segundo semestre de 2021, novas unidades do Cras foram inauguradas. Entretanto, ainda não foi o suficiente para suprir a demanda da população, que segue formando filas gigantescas para procurar atendimento. Sobre isso, Mayara explicou que, durante o ápice da pandemia, as unidades ficaram fechadas, e depois, a divulgação do serviço foi grande, e por isso, a procura aumentou.

“Estamos lutando há dois anos para fazer as reformas nas unidades, tudo é demorado. Por mais que a gente identifique os problemas e as necessidades, não conseguimos arrumar tudo apenas com um estalar de dedos”, afirmou a Secretária.

Sobre o aumento do caso de Covid-19 e a recomendação feita pela Secretaria de Saúde do DF para a retomada do uso de máscaras, Mayara informou que não afeta o atendimento presencial nos Cras. “Pedimos que a população seja consciente. O atendimento online seguirá acontecendo, então se tiver sintoma, não precisa ir nas unidades físicas”.

Auxílio à população

Ainda na coletiva, Ana Paula Marra, Secretária Adjunta do órgão, falou que mais de 35 mil família receberam hoje o auxílio do cartão Prato Cheio, que é de R$ 250. “Esse dinheiro serve para dar dignidade às pessoas para irem ao supermercado e fazer as compras da casa. E ainda queremos ampliar esse número de beneficiários”, afirmou.

Hoje, o DF possui a maior rede de proteção social do país, com 700 mil pessoas beneficiadas pelos mais diversos programas.