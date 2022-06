Instituições oferecem cursos profissionalizantes gratuitos

Em algumas das capacitações, o estudante já sai com certificado e pronto para começar a trabalhar

Quem busca por recolocação profissional, melhores oportunidades de emprego, adquirir um novo conhecimento ou dar mais peso ao currículo, os próximos fins de semana são as datas ideais. Diversas instituições vão abrir cursos gratuitos e, alguns deles, com encerramento no mesmo dia. São mais de 300 vagas em capacitações com certificado de conclusão para cuidador de idosos, capelania e massoterapia.

Em Samambaia, uma parceria entre os Institutos Reciclando o Futuro e Adonai inicia novas turmas de cuidador de idoso. Mais de 200 pessoas já passaram pelas oficinas, que ocorrem durante quatro sábados. As 120 vagas disponíveis estão distribuídas em turmas de duas horas, com inícios às 8h, 10h, 14h e 16h.

No mesmo local, mas em 18 de junho, ocorre formação para quem pretende atuar com capelania. São 150 vagas para a atividade única que começa às 8 termina às 18 horas. “Ambas as atividades oferecem certificado para que a pessoa já saia de lá apta ao mercado de trabalho, seja trabalhando para alguém ou por conta própria”, destaca a idealizadora da iniciativa Renata d’Aguiar.

Ainda neste fim de semana, a Escola Eliá Spa promove mais uma edição do Mulheres de Elite, um curso de capacitação em massoterapia relaxante voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa também é gratuita e oferece certificado. Em duas edições, mais de 100 alunas se formaram. No sábado, a oficina ocorre de manhã na Estrutural. Já no domingo, a aula é em Sobradinho.

“Comecei fazendo massagem na garagem de uma amiga em Portugal, após me mudar para lá com três filhos e nenhum dinheiro no bolso”, lembra a massoterapeuta Gi Marçal. Aprendi, empreendi e, atualmente, sou dona de uma das maiores redes de Spa do Distrito Federal. Quero dar a oportunidade para que outras mulheres também encontrem seu caminho”, reforça a empresária.

Além da atividade presencial, as participantes aprendem sobre empreendedorismo, têm acompanhamento durante um mês, ganham uma apostila e aprendem como colocar em prática as técnicas aprendidas para transformarem o conhecimento em renda.



De acordo com a idealizadora do projeto, é possível cobrar, para cada sessão de terapia, de R$ 60 a R$ 150, a depender do serviço – domiciliar, em clínica, salões de beleza, academias, avulso em empresas ou em combos (pacotes).