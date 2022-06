Creche é evacuada após incêndio ameaçar proximidades do local

Mais de 120 pessoas foram evacuadas de uma creche e um colégio que estavam sendo ameaçados por um incêndio, no Guará

Camila Saldanha

Brasília, DF

Na tarde desta sexta-feira (3), mais de 120 pessoas, entre crianças e adultos, foram evacuadas de uma creche e um colégio que estavam sendo ameaçados por um incêndio no Parque Ecológico Ezequias Hering, no Guará.

Policiais militares do 4º Batalhão, responsáveis pela retirada das pessoas dos locais, foram também os que perceberam que um incêndio em uma mata, localizada atrás do Batalhão, estava crescendo e chegando perto da creche e do colégio.

Ao todo, 91 crianças e 43 funcionários foram evacuadas do local às pressas pelos militares. Todos foram levados para o Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), localizado na mesma área do 4º Batalhão.

Apesar da grande produção de fumaça, que foi direcionada às edificações próximas ao local, ninguém ficou ferido ou precisou de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo, que atingiu uma área de, aproximadamente, 40 mil m².

