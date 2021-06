Covid: Imunização da Segurança Pública é retomada

Serão vacinados servidores das PMDF e PCDF, CBMDF, Detran e das Seape, do sistema socioeducativo (Sejus) e da SSP/DF

A imunização dos profissionais das forças de segurança do Distrito Federal voltará nesta segunda-feira (07) e se estenderá até a próxima sexta-feira (11). A quantidade de doses foi definida a partir do efetivo de cada corporação. As relações com os nomes contemplados foram enviadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF). Haverá fiscais das respectivas forças de segurança para ajudar na conferência dos nomes. Quem não estiver na lista emitida pela própria corporação não poderá se imunizar.

Serão vacinados servidores das polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Corpo de Bombeiros (CBMDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF) e das secretarias de Administração Penitenciária (Seape), do sistema socioeducativo (Sejus) e da SSP/DF. Policiais federais e rodoviários federais, agentes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lotados no Distrito Federal também serão vacinados.

Ao todo, serão 2,6 mil doses. De acordo com o cronograma, os policiais militares serão os primeiros a serem vacinados. A distribuição das doses para as corporações foi feita de forma proporcional, de acordo com o quantitativo de cada instituição, que encaminhou a listagem à SSP/DF. A Polícia Militar terá dois dias de vacinação devido ao maior número de profissionais. Em seguida, os bombeiros e, na sequência, os demais.

“As doses foram distribuídas proporcionalmente de acordo com o efetivo de cada corporação. É uma satisfação divulgar mais uma lista de vacinação desses servidores. Continuamos em tratativas conjuntas com representantes da Secretaria de Saúde e das corporações para a continuidade da imunização. Esta é uma etapa muito importante para a proteção dos agentes de segurança, que não pararam desde que se instalou o cenário pandêmico, e é, sem dúvida, uma das prioridades para a SSP/DF”, afirma o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo.

De acordo com o titular da pasta, a distribuição e organização para aplicação das doses foram definidas a partir do plano interno de cada órgão. “Como nas primeiras fases da imunização, a prioridade segue critérios para atender servidores que estão na linha de frente, pela maior exposição ao risco de contágio e transmissão do vírus. A idade também é outro quesito que será levado em consideração”, completa.

Calendário de imunização dos profissionais da Segurança Pública e quantitativo de doses:

7/6 – PMDF (520 doses);

8/6 – CBMDF – (550 doses);

9/6 – PMDF (420 doses) e SSP/DF (50 doses);

10/6 – PCDF (370 doses), Detran-DF (100 doses), Polícia Federal (10 doses) e Depen (40 doses);

11/6 – PRF (80 doses), MJSP (100 doses), Sejus (190 doses) e Seape (170 doses).

As informações são da Agência Brasília