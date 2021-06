DF recebe mais doses da Pfizer nesta segunda-feira

Lote é destinado para a continuação da vacinação de pessoas com comorbidades

O Ministério da Saúde vai distribuir, nesta segunda-feira (7), 2,3 milhões de doses da Pfizer para o Distrito Federal e mais seis estados brasileiros. Com a nova remessa, o DF, que já havia recebido 8,1 mil doses na última sexta (4), poderá ampliar a vacinação contra a covid-19.

Outros estados devem receber mais doses até a próxima quarta-feira (9). O Ministério ainda não informou quantas doses serão distribuídas para cada unidade federativa.

Este lote é destinado para a continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do ensino básico. O DF deve ampliar em breve a imunização de quem tem doenças pré-existentes com mais de 18 anos de idade.

Atualmente, no DF pode se vacinar quem tem 60 anos ou mais, grupo com comorbidades a partir dos 25 anos, deficientes com BPC, imunossuprimidos, pessoas com Síndrome de Down, profissionais de saúde, aeroportuários, professores, rodoviários e servidores do Ministério da Saúde.

Ainda nesta semana, o Ministério da Saúde prevê o envio aos estados de mais uma remessa da vacina AstraZeneca/Oxford. Ainda não há um número exato de quantas serão distribuídas.