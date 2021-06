Vacinação: agendamento para pessoas com 58 anos começa nesta 3ª

28.991 pessoas estão na faixa dos 58 anos, mas a avaliação do governo é que parte desse grupo já tomou alguma dose da vacina por possuir alguma comorbidade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que as pessoas com 58 anos sem comorbidades poderão realizar o agendamento da vacinação já nesta terça-feira (8). Hoje (dia 7), o Distrito Federal deve receber 30.420 doses da Pfizer, de acordo com o 21º informe técnico do Ministério da Saúde.

Segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), 28.991 pessoas estão na faixa dos 58 anos, mas a avaliação do governo é que parte desse grupo já tomou alguma dose da vacina por possuir alguma comorbidade. Esse fato, aliado à chegada de mais vacinas da Pfizer/BioNTech, possibilitou a antecipação da vacinação desse grupo.

Todas as 30.420 doses da Pfizer serão aplicadas como primeira dose. Dessa remessa, 18.069 vão ser aplicadas em pessoas com comorbidades, gestantes e deficientes. Outras 8.300 doses serão destinadas aos profissionais da educação. Às forças de segurança, serão destinadas 1.457 doses. Por fim, 320 doses ficarão reservadas aos aeroportuários.

O Ministério da Saúde anunciou o envio de 2,3 milhões de doses da Pfizer para vários estados. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Amazonas e o Distrito Federal. Os lotes devem chegar ainda nesta segunda-feira (7). Outras unidades federativas receberão a remessa até a quarta (9).