Ibaneis anunciou que as pessoas com 58 anos sem comorbidades poderão realizar o agendamento da vacinação nesta terça-feira

Durante coletiva para tratar as medidas de combate a covid-19 no Distrito Federal, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que a expectativa da Saúde é que, a cada semana, o calendário de vacinação diminua um ano.

Nesta segunda-feira (07), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que as pessoas com 58 anos sem comorbidades poderão realizar o agendamento da vacinação nesta terça-feira (08).

Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 28.991 pessoas estão nessa faixa, mas espera-se que parte desse grupo já tenha se imunizado em com outros nichos, como comorbidades.

Rocha ainda explicou que, desde semana passada, os profissionais de saúde saíram da lista de prioridade, mas que eles ainda podem se vacinar em outros grupos, como idade.

Pfizer

Também nesta segunda, o DF deve receber 30.420 doses da vacina Pfizer. Além dessas, na última sexta-feira (04), a secretaria de Saúde já havia recebido 8,1 mil doses. O Ministério da Saúde distribuiu cerca de 2,3 milhões doses para a capital e mais seis estados brasileiros.