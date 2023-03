Corpo de homem é procurado em rio de São Sebastião

O homem que supostamente se afogou ainda não foi encontrado. O Corpo de Bombeiros se encontra no local e ainda fazem buscas

Nathália Maciel

[email protected]

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã desta sexta-feira, 03, para atender uma ocorrência de suposto afogamento no Rio Descoberto, localizado em São Sebastião. De acordo com as testemunhas que estavam no local o homem estava praticando atividade de pesca quando entrou no rio e não apareceu mais.

Foto: Reprodução/ CBMDF

A CBMDF ainda se encontram no local, com 10 mergulhadores, 13 militares, que estão fazendo buscas na mata próximo ao rio, um drone também está sendo utilizado. Além disso, a CBMDF tem recebido ajuda do Corpo de Bombeiros do Goiás.