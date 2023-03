No DF, dois são presos por tráfico de drogas na deep web

Os investigados poderão responder por tráfico de entorpecentes, com pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa

Na madrugada desta sexta-feira (3), a Diretoria de Operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagrou a ‘Operação Abissal’, que busca reprimir crimes praticados na “Deep Web”, uma área da internet que fica mais escondida e tem pouca regulamentação.

Os agentes investigam o tráfico de drogas ilícitas na internet. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em Brasília.

A ação é integrada entre a Polícia Civil do Distrito Federal e do Piauí, e tem o auxílio técnico da Secretaria Naiconal de Segurança Pública, por intermédio do Ciberlab, o Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas.

