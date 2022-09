Corpo de homem é encontrado às margens de córrego na EPNB

No final da tarde dessa terça-feira, 27, o corpo de um homem foi encontrado, às margens do córrego localizado abaixo da EPNB

No final da tarde dessa terça-feira, 27, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou o corpo de um homem, às margens do córrego localizado abaixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB).

A informação foi confirmada pelo delegado da 11ª Delegacia de Polícia, Rafael Bernardino.

Segundo as investigações preliminares, o cadáver não possuía sinais aparentes de violência e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), para realização de exame cadavérico, a fim de se constatar a causa da morte.

Segundo a PCDF, o corpo da vítima ainda será submetido a exame de identificação por parte do Instituto de Identificação.