Jovem que se apresentava nas redes como cantor de funk é preso por tráfico de drogas no DF

Nessa terça-feira, 27, a PCDF, por meio da 35ª DP, prendeu um jovem por tráfico de drogas em Sobradinho II

Nessa terça-feira, 27, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 35ª DP, prendeu um jovem por tráfico de drogas em Sobradinho II. Segundo a corporação, o suspeito era investigado por distribuir maconha na região.

O traficante utilizava o serviço de delivery com uso de motocicleta para repassar as drogas a pequenos traficantes da região que realizariam a venda.

O suspeito se apresenta nas redes sociais como cantor de Funk e, conforme pontuou a PCDF, faz parte de uma família de traficantes, sendo que, a maioria de seus parentes, encontra-se presa.

O jovem estava com o possível entregador, no momento na prisão. Com eles foi encontrado 2,5 kg de maconha, três tabletes grandes, dois celulares, a moto usada para as entregas, duas máquinas de cartão, além de R$ 200 em espécie.

O suspeito tem vasta ficha criminal, tendo respondido por tráfico, porte de arma, diversos roubos, etc.