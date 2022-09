Brasilienses vão encarar dia quente e abafado no DF

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem chegar próximo dos 32 °C na parte da tarde no Distrito Federal

Nesta quarta-feira, os brasilienses vão encarar um dia quente e abafado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem chegar próximo dos 32 °C na parte da tarde no Distrito Federal. A previsão do tempo também destaca que há poucas chances de chuvas para a capital.

Com relação à umidade relativa do ar, a mínima ficará em torno de 30%. As máximas foram marcadas na parte da manhã com 95% no Gama e 90% no Plano Piloto. Já a temperatura mínima chegou a 16 °C na região central da capital e a 17 °C nas demais localidades.

Devido à baixa umidade e ao calor, a Defesa Civil alerta para alguns cuidados necessários para esse período de seca.