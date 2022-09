Confira a agenda dos candidatos ao GDF para esta quarta-feira (28)

Pesquisa Ipec divulgada na terça (27) mostrou Ibaneis Rocha com 43% das intenções de voto, enquanto Leandro Grass tem 16%

Faltando quatro dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta quarta-feira (28).

Coronel Moreno (PTB)

9h: reunião com a comunidade de Planaltina, no Setor de Oficinas

reunião com a comunidade de Planaltina, no Setor de Oficinas 10h: reunião com a comunidade, empresários e militares na Via Militar, em Planaltina

reunião com a comunidade, empresários e militares na Via Militar, em Planaltina 12h: reunião com a comunidade e feirantes na Feira de Produtos Importados de Planaltina

reunião com a comunidade e feirantes na Feira de Produtos Importados de Planaltina 20h30: entrevista em podcast

Ibaneis Rocha (MDB)

9h: reunião com o setor de turismo e economia criativa, no Setor de Clubes Esportivos Sul

reunião com o setor de turismo e economia criativa, no Setor de Clubes Esportivos Sul 10h30: caminhada no Setor Central do Gama

caminhada no Setor Central do Gama 12h: entrevista para rádio no Gama

entrevista para rádio no Gama 19h: sessão magna pública em associação maçônica, na Asa Sul

sessão magna pública em associação maçônica, na Asa Sul 20h: encontro com representantes do setor de entretenimento, no Estádio Nacional Mané Garrincha

Izalci (PSDB)

7h30: encontro com catadores de recicláveis, na Cidade do Automóvel

encontro com catadores de recicláveis, na Cidade do Automóvel 9h: visita a uma escola em Vicente Pires

visita a uma escola em Vicente Pires 10h: caminhada no comércio do Núcleo Bandeirante

caminhada no comércio do Núcleo Bandeirante 14h: caminhada no comércio do Riacho Fundo I e Areal

caminhada no comércio do Riacho Fundo I e Areal 18h: sabatina com representantes do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), no Setor de Rádio e TV Norte

sabatina com representantes do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF), no Setor de Rádio e TV Norte 19h30: assinatura de carta compromisso com Associação de Moradores de Águas Claras

assinatura de carta compromisso com Associação de Moradores de Águas Claras 20h30: reunião com grupo de policiais militares, em Ceilândia Sul

Leandro Grass (PV)

8h: caminhada e panfletagem no Riacho Fundo II

caminhada e panfletagem no Riacho Fundo II 10h: caminhada e panfletagem no Recanto das Emas

caminhada e panfletagem no Recanto das Emas 12h10: reunião com Sindicato dos Bancários, no Setor Bancário Sul

reunião com Sindicato dos Bancários, no Setor Bancário Sul 12h40: almoço com diretores do Conselho Regional de Odontologia do DF, na Asa Sul

almoço com diretores do Conselho Regional de Odontologia do DF, na Asa Sul 14h30: reunião com representantes da população LGBTQIA+ e do Movimento de Luta contra a AIDS, no SIG

reunião com representantes da população LGBTQIA+ e do Movimento de Luta contra a AIDS, no SIG 16h: encontro com grupo de mulheres no Setor Comercial Sul

encontro com grupo de mulheres no Setor Comercial Sul 18h: panfletagem na Praça do Relógio, em Taguatinga

panfletagem na Praça do Relógio, em Taguatinga 20h: panfletagem em bares de Taguatinga Centro

Leila do Vôlei (PDT)

Agenda não informada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lucas Salles (Democracia Cristã – DC)

7h : café da manhã em Ceilândia, seguido por caminhada no comércio da cidade

: café da manhã em Ceilândia, seguido por caminhada no comércio da cidade 12h: live em canal no YouTube

live em canal no YouTube 15h: caminhada no comércio do Riacho Fundo I

Keka Bagno (PSOL)

10h: assinatura de carta compromisso LGBT, na Asa Norte

assinatura de carta compromisso LGBT, na Asa Norte 10h30: encontro com Associação dos Servidores da Emater, na Asa Norte

encontro com Associação dos Servidores da Emater, na Asa Norte 19h: comício doméstico com candidata a deputada distrital, em São Sebastião

Paulo Octávio (PSD)

8h30: reunião de diretoria e associados da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF (Ademi-DF), no SCIA

reunião de diretoria e associados da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF (Ademi-DF), no SCIA 13h15: panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto

panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto 15h: caminhada no comércio do Varjão

caminhada no comércio do Varjão 19h: reunião com lideranças comunitárias, no Riacho Fundo II

Robson da Silva (PSTU)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

11h às 12h: panfletagem no restaurante comunitário do Riacho Fundo II

panfletagem no restaurante comunitário do Riacho Fundo II 12h às 13h: panfletagem em escola do Riacho Fundo II

panfletagem em escola do Riacho Fundo II 16h30min: panfletagem no SIA

Teodoro da Cruz (PCB)